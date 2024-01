Mit CommScope wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Anleger von Commscope wurden in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität der Aktie von Commscope in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Commscope daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Die Dividendenrendite von Commscope beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Kommunikationsausrüstung") von 11546,46 %. Aufgrund dieser Differenz wird auch die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (2,47 USD) einer möglichen Steigerung um 385,83 Prozent entspricht. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Commscope-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

