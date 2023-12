CommScope tut es schon wieder?

Die Commscope-Aktie zeigt sich momentan mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11651,49 Prozent. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Differenz bei -11651, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich eine Abweichung von -36,88 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Commscope-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,04 USD mit dem aktuellen Kurs von 2,55 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Commscope-Aktie. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um +27,5 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie eine Rendite von -73,71 Prozent erzielen, was 72,04 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Informationstechnologie") liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt Commscope mit einer Rendite von -5,15 Prozent um 68,56 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.