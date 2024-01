CommScope Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Commscope liegt bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,75 für Kommunikationsausrüstung deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 11298,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Commscope daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Commscope-Aktie sind alle 2 Einstufungen als "Gut" eingestuft worden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 12 USD, was einem potenziellen Anstieg um 389,8 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,45 USD) entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Commscope-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.