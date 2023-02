Coca-Cola-Aktie: Es wird fleißig gestreikt!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Inflation frisst den Lohn der Beschäftigten sukzessiv auf. Hunderte Beschäftigte des Getränkeriesen Coca-Cola sehen sich dadurch gezwungen, ihre Arbeit niederzulegen und an Kundgebungen teilzunehmen. Die Forderung ist natürlich ganz klar, es wird mehr Geld benötigt. So fordern die Streikenden monatlich 400 € mehr Gehalt und zudem sollen Auszubildende anständiger vergütet werden. Warnstreiks hatten sich auch in anderen Bundesländern angekündigt und durchgesetzt. Offensichtlich sind die Beschäftigten mit dem Angebot von der Arbeitgeberseite her nicht zufrieden.

Das hat Coca-Cola geboten!

Coca-Cola hat den Beschäftigten ein Lohnplus von 100 € angeboten. Zudem bot Coke an, eine Inflationausgleichsprämie von 1000 € zu zahlen. Freddy Adjan, er verhandelt für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), bezeichnete dies als ein “Schlag ins Gesicht” der Beschäftigten. Mit Einmalzahlungen kommt man eben auch nur einmal weiter. Die Beschäftigten brauchen eine Perspektive und langfristig angepasste Löhne und Gehälter. Adjan ist ein hartgesottener und stellt in Aussicht, dass es zu Auseinandersetzungen kommt, wie sie Coca-Cola bisher noch nicht gesehen hat.

Coca-Cola-Aktie – Die Bären kommen wieder ans Ruder!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 3 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 10.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Coca-Cola-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.

