Close Brothers Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Close Brothers erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 1052,75 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotential von 34,71 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Close Brothers-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 73, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,03, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit ein "Neutral"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Close Brothers.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Close Brothers bei 14,5, was über dem Branchendurchschnitt von 8,6 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Close Brothers eine Performance von -17,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 14,07 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -31,26 Prozent im Branchenvergleich für Close Brothers. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,1 Prozent hatte, liegt Close Brothers um 14,1 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.