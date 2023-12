CleanTech Lithium Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Gemäß einer Analysteneinschätzung erhält die Cleantech Lithium-Aktie durchschnittlich ein "Gut"-Rating. Von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Auch die Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs um 1360,4 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Cleantech Lithium von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cleantech Lithium-Aktie weist einen Wert von 96 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 76,85 ebenfalls eine Überkauftheit, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cleantech Lithium-Aktie derzeit unterhalb der 200-Tage-Linie (GD200) notiert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso liegt der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei -23,69 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Cleantech Lithium-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.