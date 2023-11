Citigroup Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die Citigroup-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,09 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5334,2 Prozent liegt. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Citigroup in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt hingegen eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Citigroup, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Citigroup-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -2,41 Prozent erzielt, was 4,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -6,1 Prozent, und Citigroup liegt aktuell 3,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Citigroup-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 11 Bewertungen liegen 5 im Bereich "Gut", 5 im Bereich "Neutral" und 1 im Bereich "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Citigroup vor, aber das Kursziel wird auf 56,09 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 22,6 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" von Seiten der Redaktion.