Chorus Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Chorus":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Chorus. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Chorus derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,42, was darauf hindeutet, dass Chorus weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Chorus können über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Chorus derzeit bei 7,46 AUD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 7,12 AUD beträgt -4,56 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 6,98 AUD, was einer Differenz von +2,01 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chorus eine Dividendenrendite von 5,72 % aus, was 0,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Chorus aufgrund der genannten Punkte.