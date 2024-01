Chorus Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Chorus":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chorus-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 14,71 liegt. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 37, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite der Chorus-Aktie bei -21,24 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch waren verstärkt negative Themen im Bezug auf das Unternehmen Chorus zu erkennen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Chorus-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,33 AUD, was einem Unterschied von -1,61 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (7,45 AUD) entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt wird die Chorus-Aktie aufgrund der RSI-Werte und der Branchenvergleichs-Rendite als "Gut", "Schlecht" und "Neutral" bewertet, während die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.