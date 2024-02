Chorus Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Chorus":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktien von Chorus war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Stimmung und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) wird Chorus als überbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 102,43, was einen Abstand von 115 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,64 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Chorus liegt bei 39,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und die Aktie erhält auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Chorus daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt zugesprochen.

Die langfristige Stimmungslage wird anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionen war mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Chorus zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Chorus daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".