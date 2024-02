China Kepei Education Aktie: Eine Gewinnchance?

Die China Kepei Education wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 1,99 HKD liegt und der Aktienkurs bei 1,33 HKD um -33,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,24 HKD, was einer Abweichung von +7,26 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 3,35, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Kepei Education festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Kepei Education zeigt sich als neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen befasste. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend erhält die China Kepei Education aufgrund der verschiedenen Bewertungen insgesamt die Einstufung "Neutral".