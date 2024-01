China Intelligence Information Aktie: Ein handfester Grund

Die Stimmung unter den Anlegern für China Intelligence Information ist neutral, so das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Diskussionen in den sozialen Medien über das Unternehmen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Intelligence Information aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 33,33 weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Kommunikation über China Intelligence Information in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung gezeigt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der China Intelligence Information aktuell bei 0,03 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hingegen beträgt +15,75 Prozent, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.