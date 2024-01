China Gas HoldingsADR Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von China Gas ist in den letzten 12 Monaten um 32,52 Prozent gesunken, was mehr als 15 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die gesamte Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -17,38 Prozent, wobei China Gas mit 15,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird China Gas im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Gasversorgungsunternehmen) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,03, was einem Abstand von 24 Prozent zum Branchen-KGV von 11,31 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber China Gas. In den letzten Tagen war die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt, und es gab keine negativen Äußerungen. Auf dieser Grundlage erhält China Gas eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Gas derzeit eine Rendite von 7,54 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Gasversorgungsunternehmen") von 5,85 %. Damit wird die Dividende als "Gut" eingestuft.