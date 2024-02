Chimera Investment Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Chimera Investment":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Positive Themen dominierten an sieben Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt Gespräche über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Chimera Investment Corp. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich der Chimera Investment Corp wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität im Netz festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte im gleichen Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" für die Chimera Investment Corp in diesem Punkt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal eine positive Einschätzung, 2-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für die Chimera Investment Corp abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutionellen Seite aus als "Neutral" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zur Chimera Investment Corp vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 37,3 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 6 USD festgelegt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chimera Investment Corp liegt bei 60,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 62,5 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.