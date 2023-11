Casa Minerals Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Casa Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -31,58 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,54 Prozent, was bedeutet, dass Casa Minerals auch hier mit einer Rendite von 21,04 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für Casa Minerals wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in sozialen Medien, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Die Mehrheit der Diskussionen war neutral, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führte.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Casa Minerals derzeit auf 0,08 CAD geschätzt, während der tatsächliche Kurs bei 0,055 CAD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -31,25 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,08 CAD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Casa Minerals derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.