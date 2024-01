Capcom Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Capcom":

Die Analyse von Capcom-Aktien zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Capcom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5203,63 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4803 JPY liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Capcom besonders positiv diskutiert, jedoch dominieren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Capcom momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Capcom also mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.