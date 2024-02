CapcomADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Capcom als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Capcom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,13 und ein Wert für den RSI25 von 30,02. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Capcom verläuft bei 5296,66 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 5885 JPY liegt, was einem Abstand von +11,11 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 5137,78 JPY, ergibt sich eine Differenz von +14,54 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, in denen positive Themen vorherrschten, im Vergleich zu vier Tagen mit negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysemethoden, dass die Aktie der Capcom aktuell gemischte Signale aufweist, die zu unterschiedlichen Bewertungen führen.