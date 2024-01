CapcomADR Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse der Aktie von Capcom zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 5203,63 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 4803 JPY lag und damit einen Abstand von -7,7 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4883,36 JPY, was einer Differenz von -1,65 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Hierbei hat die Aktie von Capcom in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Faktor führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt, dass die Aktie von Capcom in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 53,92, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen zu Capcom veröffentlicht wurden, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie von Capcom auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.