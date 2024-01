Canyon Resources Aktie: Chancenlos!

Die Canyon-Aktie wird in der technischen Analyse als "Gut" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,071 AUD lag, was einem Unterschied von +18,33 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,07 AUD liegt der letzte Schlusskurs mit +1,43 Prozent auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zu Canyon wird von den privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Canyon-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über Canyon, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine "Gut"-Bewertung, während die Anleger-Stimmung, der RSI und das Sentiment und Buzz zu einem "Schlecht"-Rating führen.