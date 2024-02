Canoo Registered (A) Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Analysten bewerten die Aktie von Canoo auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 positive Bewertungen abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 2,78 USD, was einer Erwartung von 1868,09 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Untersuchung, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canoo war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Canoo derzeit bei 0,42 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,141 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,21 USD einen Abstand von -32,86 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Canoo ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung auf "Schlecht" in Bezug auf die Aktie von Canoo.