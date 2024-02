Canoo Registered (A) Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Canoo-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Canoo vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 2,78 USD, was einem Aufwärtspotential von 2292,24 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Canoo in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Canoo-Aktie derzeit -38,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -71 Prozent, woraus sich eine Gesamtbewertung als "Schlecht" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canoo liegt bei 89,19, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird Canoo aufgrund der Analyse der Analysten, Anlegerstimmung und technischen Indikatoren mit einer "Gut"-, "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertung eingeschätzt.