CMC Metals Aktie: Am Scheideweg

Die Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten die Aktie von Cmc Metals insgesamt mit einer positiven Einstufung von "Gut" versehen, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0,31 CAD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,04 CAD eine erwartete Kursentwicklung von 675 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Einschätzung der Analysten ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie von Cmc Metals.

Im Branchenvergleich hat Cmc Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,5 Prozent erzielt, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Rendite von Cmc Metals um 51,17 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cmc Metals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, sowohl auf Basis des GD200 als auch des GD50. Der Relative Strength Index (RSI) der Cmc Metals liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten und der technischen Analyse eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Cmc Metals.