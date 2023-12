CAPRAL Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Capral gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Capral-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,91 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 9,52 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20,35 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 8,69 AUD über dem letzten Schlusskurs (+9,55 Prozent) und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Capral liegt bei 5,95, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Negativen Auffälligkeiten im Stimmungsbild und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie für Capral.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Stimmung unter den Anlegern, unterstützt von guten charttechnischen Bewertungen, jedoch mit negativen Entwicklungen im Sentiment und Buzz rund um das Unternehmen Capral.