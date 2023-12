Bt Brands Aktie: Es gibt was neues!

Die Bt Brands-Aktie wird anhand mehrerer technischer Analysemethoden bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 2,35 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,46 USD liegt, was einer Differenz von +4,68 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt der Wert 1,92 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+28,13 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bt Brands-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird für den RSI7 ein Wert von 35,18 Punkten ermittelt, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Abschnitt ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz-Faktors zeigt, dass sich die Stimmung für Bt Brands in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Auf dieser Grundlage wird die Aktie mit einer "Gut"-Einstufung bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung für Bt Brands.