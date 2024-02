Brunswick Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Brunswick-De zeigt eine herausragende Performance im Vergleich zum Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche. Mit einer Rendite von 1,58 Prozent liegt die Aktie mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Freizeitausrüstung & Produkte-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,19 Prozent aufweist, liegt Brunswick-De mit 6,77 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine trübere Stimmung unter den Anlegern in den letzten Monaten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt.

Auf der positiven Seite wurden die Kommentare und Themen rund um Brunswick-De in den sozialen Medien als überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Einstufung führt. Die Analysten haben festgestellt, dass die Aktie in den sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet wurde und positive Themen aufgegriffen wurden.

Die technische Analyse der Aktie zeigt eine neutrale Einstufung, da der Aktienkurs einen Abstand von +4,12 Prozent zur 200-Tage-Linie hat, aber eine Differenz von -3,43 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage aufweist. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".