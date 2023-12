Big Yellow Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Big Yellow Group PLC-Aktie beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 28,61 an, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in beiden Fällen ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Big Yellow Group PLC-Aktie ein Durchschnitt von 1086,58 GBP für den Schlusskurs. Der aktuelle Schlusskurs von 1239 GBP (+14,03 Prozent Unterschied) führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1053,58 GBP liegt mit einer Abweichung von +17,6 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Innerhalb eines Monats gab es 2 positive Einschätzungen und 0 negative, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1165 GBP, was ein Abwärtspotential von -5,97 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating aus Analystensicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde verstärkt positiv über Big Yellow Group PLC diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.