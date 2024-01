Berry Petroleum Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmung der Anleger für die Aktie von Berry ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Fokus, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Berry mit 7,49 % unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 20,78 Prozentpunkten und führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 51,39 und 51,1 für Berry, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Berry als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 2,93 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 31,24 im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.