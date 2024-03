Beijing Environment Aktie: Pleite oder Chance?

Die Aktie von Beijing Environment weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,81% im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Beijing Environment mit 1,77 bewertet, was 99 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Beijing Environment im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,26 Prozent erzielt, was 17,4 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie sogar 16,92 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen war neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen bezogen sich auf neutrale Themen rund um den Wert, was zu dieser Einschätzung führt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.