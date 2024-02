Bed Bath, Beyond Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bed Bath & Beyond beträgt derzeit 45,48, was 58 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Laut langfristigen Analysteneinschätzungen wird die Aktie von Bed Bath & Beyond ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 4 Bewertungen liegen keine positiven oder neutralen Einschätzungen vor. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 1,83 USD, was eine potenzielle Performance von 2223,62 Prozent darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ebenfalls ein negatives Signal, da der aktuelle Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie von 0,0789 USD um 91,78 Prozent unter dem GD200 (0,96 USD) liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,21 USD einen Abstand von -62,43 Prozent auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Bed Bath & Beyond ebenfalls schlecht ab, da sie aktuell bei 0 % liegt, was 3,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung sowohl aus fundamentalen, Analysten- als auch aus technischen Perspektiven, was auf eine schlechte Performance der Aktie hindeutet.