Banyan Tree wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Banyan Tree wird bei einem Niveau von 80 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 73,33, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Banyan Tree in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,59 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +26,66 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit 34,93 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Banyan Tree ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Banyan Tree-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,38 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,345 SGD liegt, was einer Abweichung von -9,21 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei der letzte Schlusskurs von 0,37 SGD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -6,76 Prozent. Insgesamt erhält die Banyan Tree auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde die Banyan Tree von privaten Anlegern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um die Banyan Tree-Aktie angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.