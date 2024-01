Bangkok Bank Public Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Bangkok Bank Pcl-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 73 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 53,51, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Bangkok Bank Pcl-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 23,28 USD angegeben. Da der letzte Schlusskurs bei 20,62 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -11,43 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (22,28 USD) weist mit einer Abweichung von -7,45 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Bangkok Bank Pcl-Aktie zeigt sich ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen verbreitet wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Aspekten rund um die Aktie beschäftigte. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In puncto Dividende weist die Bangkok Bank Pcl-Aktie aktuell eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also nach verschiedenen Bewertungskriterien ein eher negativer Gesamteindruck für die Bangkok Bank Pcl-Aktie.