Banco de Chile Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Banco De Chile-Aktie zeigt, dass sie sich auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 21,61 USD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 22,56 USD nahe beieinander, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Banco De Chile-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt dagegen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zur Banco De Chile-Aktie festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten bewerten die Banco De Chile insgesamt als "Neutral", da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -2,82 Prozent entspricht. Daher wird auch in der Analysten-Untersuchung insgesamt die Einstufung "Neutral" vergeben.