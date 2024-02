Badger Infrastructure Solutions Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Badger Infrastructure diskutiert, jedoch gab es weder überwiegend positive noch negative Ausschläge. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Badger Infrastructure, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Badger Infrastructure abgegeben, was im Schnitt zu einer guten Bewertung führt. Im vergangenen Monat ergab sich das Bild von 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 46,07 CAD, was eine neutrale Empfehlung von 1,08 Prozent Kursanstieg vom letzten Schlusskurs (45,58 CAD) bedeutet. Insgesamt erhält die Badger Infrastructure-Aktie eine gute Empfehlung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich für die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Badger Infrastructure-Aktie sowohl einen guten längerfristigen als auch einen neutralen kurzfristigen Trend aufweist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 35,77 CAD, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 43,95 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl über dem längerfristigen als auch nahe dem kurzfristigen Durchschnitt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.