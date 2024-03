BP PLC ADR Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index: Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses steht der prominente Relative Strength-Index, der RSI, zur Verfügung. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Bp-RSI liegt bei 55,41 und bildet die Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 40,92, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend darauf ist Bp mit einem Wert von 12,77 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 10,34, was einen Abstand von 24 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bp wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, und diesem Signal wird die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Bp beträgt bezogen auf das Kursniveau 4 Prozent und liegt mit 1,93 Prozent unter dem Mittelwert (5,93) für diese Aktie. Bp erhält deshalb für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.