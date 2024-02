BP PLC ADR Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Aktienanalyse von Bp zeigt, dass Analysten die Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral" einschätzen. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 3 die Aktie als gut, 1 als neutral und 2 als schlecht. Im Vergleich dazu ergab die Betrachtung des vergangenen Monats eine Bewertung von 0 gut, 1 neutral und 2 schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führt. Die Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 711,67 GBP, was eine Erwartung von 52,62 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 466,3 GBP entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bp derzeit eine Rendite von 4 Prozent auf, was jedoch 1,93 Prozent unter dem Branchenmittelwert von 5,93 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bp von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bp mit einem Wert von 12,77 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 10,34. Dies führt zu einer Überbewertung um 24 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Bp derzeit als "Neutral" betrachtet wird. Der GD200 verläuft bei 481,81 GBP, während der Kurs der Aktie bei 466,3 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,22 Prozent entspricht. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 464,23 GBP, was einer Abweichung von +0,45 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral".