BP PLC ADR Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Analystenbewertung der Bp-Aktie liegt derzeit bei "Neutral". Diese Einschätzung basiert auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Kurzfristig betrachtet ergibt sich folgendes Bild: Innerhalb eines Monats gab es keine positiven Einschätzungen, dafür aber 2 negative. Dies führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (716,67 GBP) ergibt sich ein Aufwärtspotential von 50,94 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Bp-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bp mit einem Wert von 12,77 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 10,03. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und führt zu einer Einschätzung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bp-Aktie liegt bei 53,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,67 und bestätigt somit die Gesamteinschätzung als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 482,21 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 474,8 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigt diese Einschätzung mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.