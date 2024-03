BP PLC ADR Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Bp-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf verschiedenen Analysekriterien. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 481,39 GBP, was einem Abstand von -2,18 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 470,9 GBP entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 464,54 GBP, was einer Differenz von +1,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie hat sich in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung in den sozialen Medien gezeigt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer guten Bewertung in diesem Aspekt führt. Insgesamt wird das Sentiment der Bp-Aktie daher als schlecht eingestuft.

Die Dividendenrendite der Bp-Aktie liegt derzeit bei 4 Prozent, was 5,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Die langfristige Meinung der Analysten zu der Bp-Aktie ist neutral, basierend auf 3 guten, 1 neutralen und 2 schlechten Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Das Kursziel der Analysten liegt bei 711,67 GBP, was eine potenzielle Performance von 51,13 Prozent bedeuten würde. Somit wird die aktuelle Bewertung der Aktie insgesamt als neutral eingestuft.