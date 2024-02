BP PLC ADR Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Bp-Aktien werden derzeitig neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 481,89 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 466,1 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,28 Prozent entspricht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei der eine Abweichung von +0,43 Prozent festgestellt wird. Somit wird die Bp-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bp derzeit eine Rendite von 4 % aus, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,01 %. Die Differenz von 7,01 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 3 positive und 0 negative Signale ermittelt, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bp-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der einen Wert von 40,91 aufweist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Bp-Aktie basierend auf der RSI-Analyse.