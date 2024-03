BP PLC ADR Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Der Aktienkurs von Bp hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -19,05 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bp im Branchenvergleich eine Outperformance von +77,14 Prozent verzeichnet. Auch im "Energie"-Sektor liegt die mittlere Rendite bei -19,05 Prozent, wobei Bp 77,14 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Bp ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Bp-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen weniger Volatilität und wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bp liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 10,1) eine Überbewertung um ca. 27 Prozent bedeutet. Aufgrund fundamentaler Kriterien erhält Bp daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität rund um Bp ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Bp.