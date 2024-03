BP PLC ADR Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Bp-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 4 Prozent, was 5,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 9 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Bei der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 482,42 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 498,85 GBP liegt, was einer Abweichung von +3,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Bp-Aktie. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 470,17 GBP über dem gleitenden Durchschnitt um 6,1 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Bp diskutiert wurde. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, während positive Diskussionen kaum stattfanden. Insgesamt wurden die Anleger an vier Tagen neutral eingestuft. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Monaten zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.