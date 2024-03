BP PLC ADR Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Öl- und Gasfirma Bp wird aufgrund einer niedrigen Dividendenrendite von 4 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11 Prozent als unrentables Investment eingestuft. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit acht Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Bp um 2,05 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 481,53 GBP liegt. Der Wert im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal.

Die Analystenbewertungen der Bp-Aktie waren gemischt, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 50,89 Prozent hin, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser Analyse.