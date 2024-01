BP PLC ADR Aktie: Alles völlig egal!

Die Bp-Aktie befindet sich momentan unter der 200-Tage-Linie (GD200) mit einem Kurs von 489,74 GBP. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 453 GBP liegt, was einem Abstand von -7,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 470,89 GBP, was einer Differenz von -3,8 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt fällt die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral" aus.

Im Branchenvergleich hat die Bp-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 58,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,65 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +69,75 Prozent für Bp entspricht. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,65 Prozent hatte, übertrifft Bp diesen Durchschnittswert um 69,75 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Bp in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bp-Aktie liegt bei 98,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,93 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 1 neutrale und 1 negative Analysteneinschätzung für Bp, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 675 GBP, was einer 49,01-prozentigen Steigerung vom letzten Schlusskurs (453 GBP) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie damit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.