BAE Systems löst Jubelsturm aus!

Die Bae-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1010,91 GBP erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1155,5 GBP, was einem Unterschied von +14,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Bae-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1081,05 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +6,89 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Bae-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 15,91, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und damit eine "Gut"-Einstufung erhält. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 30, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bae-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Bae-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,51 Prozent erzielt, was 54,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Bae-Aktie um 55,6 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung im Interesse der Anleger an der Aktie. Daher erhält die Bae-Aktie in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für die Bae-Aktie eine positive charttechnische Bewertung sowie eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI und der Branchenvergleich des Aktienkurses. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie führen zu einer "Neutral"-Bewertung.