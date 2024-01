BAE Systems Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bae-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bae-Aktie ergibt sich ein Wert von 38,06 für den RSI7 und 26,64 für den RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Bae-Aktie mit einer Rendite von 62,51 Prozent weit über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie". Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,19 Prozent, wobei die Bae-Aktie mit 57,33 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bae-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1017,81 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1174 GBP liegt, was einer Abweichung von +15,35 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1092,82 GBP über dem letzten Schlusskurs (+7,43 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Bae diskutiert wurde. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.