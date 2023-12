Azimut Exploration Aktie: Augen auf!

Die Azimut Exploration hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0% bekannt gegeben, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,83% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende. In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Azimut Exploration 1,1 CAD erreicht, während die Aktie selbst bei 0,9 CAD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -18,18% liegt. Die Aktie weist jedoch einen Abstand von +7,14% zum GD50 der letzten 50 Tage auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Azimut Exploration bei 146, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 320,15 eine Unterbewertung um ca. 54% darstellt. Aus dieser Perspektive erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.