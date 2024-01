Axolot Solutions Holding Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Axolot beträgt 31,58, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 41,16, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Axolot mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 % für die Wasserversorgungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht erhält die Aktie von Axolot eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um +21,84 % liegt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der Schlusskurs um +12,93 % darüber liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.