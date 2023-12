AutoNation Aktie: Reine Nervensache!

Der Autohändler Autonation hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 175 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,51 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Autonation-Aktie der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 144,34 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 151,5 USD liegt (+4,96 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 137,48 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+10,2 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Autonation in sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Autonation wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Autonation besonders negativ diskutiert, mit fünf Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, und sieben Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.