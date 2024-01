Atossa Genetics Aktie: Endlich geschafft?

Die Atossa Therapeutics hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,83 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,91 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +9,64 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +22,97 Prozent im Vergleich zum GD50. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Atossa Therapeutics liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 41,1 und bestätigt ebenfalls diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Atossa Therapeutics um mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Atossa Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch an, dass das Interesse der Anleger abnimmt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.