AsicsADR wird immer uninteressanter …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asics beträgt derzeit 20,89, was 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 54 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Asics derzeit eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,94 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Asics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4370,78 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 4388 JPY weicht um +0,39 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (4762,53 JPY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,86 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Asics-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Asics veröffentlicht, was zu einer mehrheitlich negativen Stimmung führt. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Asics beschäftigt. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.