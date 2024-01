Arch Bio Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung unter den Anlegern für Arch Bio ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Negative Themen dominierten in den Gesprächen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Unternehmens führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Arch Bio-Aktie eine Abweichung von -15,38 Prozent zum aktuellen Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating.

Die Dividendenrendite von Arch Bio liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 Prozent liegt und zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arch Bio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im 7-Tage-RSI als auch im 25-Tage-RSI, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Arch Bio auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren neutral eingestuft.